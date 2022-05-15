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Çok Güzel Hareketler'in yıldız oyuncusunun ailesi ölümden döndü!

Çok Güzel Hareketler'in yıldız oyuncusunun ailesi ölümden döndü!

ORDU’nun Ünye ilçesinde BKM Mutfak oyuncularından Safa Sarı’nın babası ve kız kardeşi kaza yaptı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.

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Kaza Cevizdere Mahallesi Karadeniz Devlet Sahil Yolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri’den Trabzon’un Of ilçesine girmekte olan Halil Ömeroğlu idaresindeki 38 ABA 503 plakalı otomobil, trafik ışıklarında tali yoldan karşıya geçmeye çalışan Fethi Sarı (57) idaresindeki 28 NG 256 plakalı ticari araçla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle Halil Hacıömeroğlu’nun yanında bulunan annesi Emine Hacıömeroğlu ile diğer araçta bulunan Fethi Sarı ve yanında bulunan kızı Merve Sarı (32) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası kontrol amaçlı Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan Ünlü oyuncunun kız kardeşi ve babası çıktı
Kazaya karışan Fethi Sarı ve yanında bulunan kızı Merve Sarı’nın, Ünyeli BKM Mutfak Oyuncusu Safa Sarı’nın kız kardeşi ve babası olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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