MHP'li Oktay Vural'ın oğlunun düğününde Meral Akşener ve Mustafa Destici şahit oldu

MHP'li Oktay Vural'ın oğlunun düğünü MHP, İYİ Parti ve AK Partilileri bir araya getirdi. Çiftin nikah şahitliğini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve AK Parti'li Abdülkadir Aksu ile birlikte yaptı.

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Oktay Vural’ın oğlu Yavuz Vural dünyaevine girdi. Nikah şahidi olan Meral Akşener, Oktay Vural’ın ölen eşi Tuba Vural’ın ismini anarken gözyaşlarını tutamadı.

Düğüne eski MHP’li bakanlar Faruk Bal, Şuayip Üşenmez, Müjdat Kayayerli, AK Partili Sadık Yakut, CHP’den Levent Gök, Hakkı Süha Okay, eski ve yeni çok sayıda milletvekili ve siyasetçi de katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli nikaha katılmadı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise düğüne çiçek gönderdi.

Yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı nikahta ülkü ocakları eski başkanları Atilla Kaya, Suat Başaran, Azmi Karamahmutoğlu gibi isimler de hazır bulundu.