BIST 2.419
DOLAR 15,48
EURO 16,11
ALTIN 901,82
HABER /  POLİTİKA

MHP'li Oktay Vural'ın oğlunun düğününde Meral Akşener ve Mustafa Destici şahit oldu

MHP'li Oktay Vural'ın oğlunun düğününde Meral Akşener ve Mustafa Destici şahit oldu

MHP'li Oktay Vural'ın oğlunun düğünü MHP, İYİ Parti ve AK Partilileri bir araya getirdi. Çiftin nikah şahitliğini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve AK Parti'li Abdülkadir Aksu ile birlikte yaptı.

Abone ol

Oktay Vural’ın oğlu Yavuz Vural dünyaevine girdi. Nikah şahidi olan Meral Akşener, Oktay Vural’ın ölen eşi Tuba Vural’ın ismini anarken gözyaşlarını tutamadı.

Düğüne eski MHP’li bakanlar Faruk Bal, Şuayip Üşenmez, Müjdat Kayayerli, AK Partili Sadık Yakut, CHP’den Levent Gök, Hakkı Süha Okay, eski ve yeni çok sayıda milletvekili ve siyasetçi de katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli nikaha katılmadı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise düğüne çiçek gönderdi.

Yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı nikahta ülkü ocakları eski başkanları Atilla Kaya, Suat Başaran, Azmi Karamahmutoğlu gibi isimler de hazır bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak ÖSYM sınav takvimi 2022
YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak ÖSYM sınav takvimi 2022
Bakan Nureddin Nebati yarın konut ve temizlik sektörüyle görüşecek
Bakan Nureddin Nebati yarın konut ve temizlik sektörüyle görüşecek
NATO'dan Türkiye açıklaması! Veto paniği yaşanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı
NATO'dan Türkiye açıklaması! Veto paniği yaşanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı
Rusya duyurdu iki S-300 hava savunma sistemi vuruldu
Rusya duyurdu iki S-300 hava savunma sistemi vuruldu
Kanlı ay tutulması 2022 Türkiye'den izlenecek mi, saat kaçta?
Kanlı ay tutulması 2022 Türkiye'den izlenecek mi, saat kaçta?
Pençe Kilit'te PKK'nın mühimmatı ele geçirildi
Pençe Kilit'te PKK'nın mühimmatı ele geçirildi
Kanlı Ay tutulması ne zaman nasıl olur Türkiye'de kaçta gerçekleşecek?
Kanlı Ay tutulması ne zaman nasıl olur Türkiye'de kaçta gerçekleşecek?
CHP'ye Ekrem İmamoğlu yağmuru! Tepki dinmiyor yetişmek mümkün değil
CHP'ye Ekrem İmamoğlu yağmuru! Tepki dinmiyor yetişmek mümkün değil
Finlandiya'dan da NATO adımı geldi Rusya vururuz demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı
Finlandiya'dan da NATO adımı geldi Rusya vururuz demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı
Üniversitelere NFT ve Blockchain müjdesi YÖK Başkanı açıkladı
Üniversitelere NFT ve Blockchain müjdesi YÖK Başkanı açıkladı