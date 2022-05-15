BIST 2.419
DOLAR 15,48
EURO 16,11
ALTIN 901,82
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Okul kitaplarıyla birlikte dağıtılacak! MEB'den yeni karar

Okul kitaplarıyla birlikte dağıtılacak! MEB'den yeni karar

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şu ana kadar 36 milyonun üzerinde kaynağı basılı olarak öğrencilere ulaştırdıklarını belirterek, "Önümüzdeki eğitim öğretim yılında 100 milyonun üzerinde yardımcı kaynağı ders kitaplarıyla birlikte öğrencilerimize göndereceğiz." ifadesini kullandı.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre bakanlık, ders kitaplarının ücretsiz dağıtımı sonrası yeni bir adım daha atarak, hem mevcut eğitimi desteklemek hem de uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını telafi edebilmek için kapsamlı yardımcı kaynak destek paketlerine tüm öğrencilerin doğrudan ücretsiz ulaşmasını sağladı.

Her ay yayımlanan bu kaynaklarla LGS ve YKS'ye yönelik hazırlanan yardımcı kaynak setleri aileler tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

- "2022-2023 yılında bir yenilik daha yapıyoruz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Özer, yardımcı kaynak meselesinin uzun yıllardır çözülemediğini vurgulayarak, şimdi bu kaynakların 2'den 12'ye kadarki sınıf düzeyleri için hazırlandığını dile getirdi.

Yardımcı kaynakları hem dijital platformlarda hem de basılı olarak öğrencilere ve öğretmenlere sunduklarını bildiren Özer, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 36 milyonun üzerinde kaynağı basılı olarak öğrencilerimize ulaştırdık. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında da 100 milyonun üzerinde yardımcı kaynağı ders kitaplarıyla birlikte öğrencilerimize göndereceğiz. 2022-2023 yılında bir yenilik daha yapıyoruz. Ücretsiz dağıttığımız ders kitaplarıyla birlikte sene başında yardımcı kaynaklarımızı da öğrencilerimize ulaştıracağız."

ÖNCEKİ HABERLER
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO'da yüzlerine söyledi: PKK'ya destek veren NATO üyesi olamaz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO'da yüzlerine söyledi: PKK'ya destek veren NATO üyesi olamaz
Korkunç olay! Bıçaklayarak öldürdüler yüzünü yakıp çöplüğe attılar
Korkunç olay! Bıçaklayarak öldürdüler yüzünü yakıp çöplüğe attılar
YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak ÖSYM sınav takvimi 2022
YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak ÖSYM sınav takvimi 2022
Bakan Nureddin Nebati yarın konut ve temizlik sektörüyle görüşecek
Bakan Nureddin Nebati yarın konut ve temizlik sektörüyle görüşecek
NATO'dan Türkiye açıklaması! Veto paniği yaşanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı
NATO'dan Türkiye açıklaması! Veto paniği yaşanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı
Rusya duyurdu iki S-300 hava savunma sistemi vuruldu
Rusya duyurdu iki S-300 hava savunma sistemi vuruldu
Selçuk Bayraktar açıkladı ABD de çalışıyor! Bakalım kim daha önce bitirecek?
Selçuk Bayraktar açıkladı ABD de çalışıyor! Bakalım kim daha önce bitirecek?
Kanlı ay tutulması 2022 Türkiye'den izlenecek mi, saat kaçta?
Kanlı ay tutulması 2022 Türkiye'den izlenecek mi, saat kaçta?
Pençe Kilit'te PKK'nın mühimmatı ele geçirildi
Pençe Kilit'te PKK'nın mühimmatı ele geçirildi
Kanlı Ay tutulması ne zaman nasıl olur Türkiye'de kaçta gerçekleşecek?
Kanlı Ay tutulması ne zaman nasıl olur Türkiye'de kaçta gerçekleşecek?