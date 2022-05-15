BIST 2.419
DOLAR 15,48
EURO 16,11
ALTIN 901,82
HABER /  DÜNYA

Finlandiya’dan NATO açıklaması: Resmi başvuruda bulunacağız

Finlandiya’dan NATO açıklaması: Resmi başvuruda bulunacağız

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, ülkesinin NATO’ya resmi başvuruda bulunacağını açıkladı.

Abone ol

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, bugün yaptığı açıklamada, ülkesinin NATO askeri ittifakına üyelik başvurusunda bulunacağını doğruladı.

Duyuru, Niinisto ve Başbakan Sanna Marin’in Perşembe günü Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin yol açtığı büyük bir politika değişikliğinde NATO üyeliğinden yana olduklarını söylemelerinin ardından geldi.

Finlandiya ile uzun bir kara sınırını paylaşan Kremlin yönetimi, Helsinki’nin transatlantik ittifakına katılmasının hata olacağını ve ikili ilişkilere zarar vereceğini söylemişti.

Niinisto, ülkesinin NATO üyeliği konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği sorunlar hakkında Erdoğan ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Okul kitaplarıyla birlikte dağıtılacak! MEB'den yeni karar
Okul kitaplarıyla birlikte dağıtılacak! MEB'den yeni karar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO'da yüzlerine söyledi: PKK'ya destek veren NATO üyesi olamaz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO'da yüzlerine söyledi: PKK'ya destek veren NATO üyesi olamaz
MHP'li Oktay Vural'ın oğlunun düğününde Meral Akşener ve Mustafa Destici şahit oldu
MHP'li Oktay Vural'ın oğlunun düğününde Meral Akşener ve Mustafa Destici şahit oldu
YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak ÖSYM sınav takvimi 2022
YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak ÖSYM sınav takvimi 2022
Çok Güzel Hareketler'in yıldız oyuncusunun ailesi ölümden döndü!
Çok Güzel Hareketler'in yıldız oyuncusunun ailesi ölümden döndü!
NATO'dan Türkiye açıklaması! Veto paniği yaşanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı
NATO'dan Türkiye açıklaması! Veto paniği yaşanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı
Rusya duyurdu iki S-300 hava savunma sistemi vuruldu
Rusya duyurdu iki S-300 hava savunma sistemi vuruldu
Selçuk Bayraktar açıkladı ABD de çalışıyor! Bakalım kim daha önce bitirecek?
Selçuk Bayraktar açıkladı ABD de çalışıyor! Bakalım kim daha önce bitirecek?
Kanlı ay tutulması 2022 Türkiye'den izlenecek mi, saat kaçta?
Kanlı ay tutulması 2022 Türkiye'den izlenecek mi, saat kaçta?
Pençe Kilit'te PKK'nın mühimmatı ele geçirildi
Pençe Kilit'te PKK'nın mühimmatı ele geçirildi