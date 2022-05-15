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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog BAE Devlet Başkanı vefatı için taziyeye gitti

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog BAE Devlet Başkanı vefatı için taziyeye gitti

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Herzog, Muhammed bin Zayid'e İsrail adına taziye ziyaretinde bulunmak üzere beraberinde bazı bakanlarla BAE'ye hareket etti.

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Emiri Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın vefatından dolayı yeni Emir Muhammed bin Zayid Al Nahyan'a taziye ziyaretinde bulunmak üzere Abu Dabi'ye gitti.

Herzog, uçağı hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin "iki ülke ve bölge için kazanım olduğunu" belirterek, müteveffa Şeyh Halife'nin iki ülke arasındaki ilişkileri inşa eden "cesur" liderlerden biri olduğunu dile getirdi.

BAE'nin 74 yaşındaki Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan cuma günü vefat etmişti. Muhammed Bin Zayid, devletin 7 emirliğinden oluştan BAE Yüksek Konseyi tarafından dün yeni Devlet Başkanı olarak belirlenmişti.

BAE Emiri olarak 2004'te tahta çıkan Halife bin Zayid, 2014'te felç geçirmiş ve bu tarihten itibaren devlet başkanlığı rollerinde daha geride bir rol oynamıştı. Abisinin geçirdiği felcin ardından Muhammed bin Zayid ülke idaresinde fiili lider haline gelmişti.

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