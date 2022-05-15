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ABD NATO kararını ilan etti! Türkiye'nin tepkisine açıklama

ABD NATO kararını ilan etti! Türkiye'nin tepkisine açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Blinken NATO'nun genişmesiyle ilgili kararla ilgili konuşarak “Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç ile ilgili taleplerinde uzlaşmaya varacağımızdan eminiz.” dedi. Blinken NATO'nun stratejik konseptinin yenileyeceklerini duyurdu

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Putin'in saldırganlığı ve ortaya çıkan diğer tehditler karşısında, ittifakın güvenliğini nasıl sürdüreceğini ve güçlendireceğini ortaya koyan yeni bir stratejik konsept yayınlayarak, NATO'nun doğusundaki duruşumuzu güçlendirmeye yönelik çabalarımıza devam edeceğiz" dedi.

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