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Dünya şampiyonu Rıza Kayaalp, yayaya çarpıp ölümüne neden oldu mahkeme kararını verdi

Dünya şampiyonu Rıza Kayaalp, yayaya çarpıp ölümüne neden oldu mahkeme kararını verdi

Otomobili ile çarptığı yaya, başka bir aracında çarpması sonucu vefat eden Dünya Şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Yozgat’ta Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp’in de karıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Otomobili ile çarptığı yaya, başka bir aracında çarpması sonucu vefat eden Rıza Kayaalp çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Elimden gelen bir şey yoktu!
Adliye çıkışı açıklamalarda bulunan milli güreşçi Rıza Kayaalp, “Öncelikle merhumun ailesine başsağlığı diliyoruz. Kendisine Rabbimden rahmet diliyorum. Tabi ki istemediğimiz bir olay oldu, bundan dolayı da üzgünüm. Elimde olan bir şey yoktu. Üzgünüm adli süreç devam ediyor. Önümüzdeki günlerde avukatlarım da gereken açıklamayı yapacak” dedi.

Ailesi ve Gençlik Sar çalışanları yalnız bırakmadı
Rıza Kayalp’i duruşma sonrası ailesi ve gençlik spor çalışanları da yalnız bırakmadı. Geçtiğimiz gece meydana gelen olay Sivas-Yozgat karayolu Çalatlı Köyü yakınlarında meydana geldi. Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp yolun karşısına geçmeye çalışan Ertuğrul Dolgunyürek’e (55) çarptı. Ardından arkadan gelen Necmi Şahin yönetimindeki 29 AAG 870 plakalı tır da çarptı. Olay sonrası Dolgunyürek hayatını kaybetti.

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