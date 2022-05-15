LGBT'lilere dönüşüm terapisi bir ülkede daha yasaklanıyor

Çocukları LGBT yönelimi olduğunu açıklayan ailelerin de başvurduğu 'dönüşüm terapisi' Belçika'da da yasaklanıyor. Uygulayanlara ceza verilmesi gündeme gelecek.

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Belçika hükümet, LGBTQİ+ bireylerin cinsel yönelimini, cinsiyet kimliğini veya cinsiyet ifadesini değiştirmeyi, bastırmayı veya ortadan kaldırmayı amaçlayan yöntemlerin kullanılmasını yasaklamaya hazırlanıyor.

Belçika, kişilerin cinsel yönelimini değiştirmek amacıyla işkenceye varan yöntemlerin kullanıldığı "dönüşüm terapisi" adı verilen uygulamanın yürürlükte olduğu 68 ülkeden biri.

Belçika medyasına göre, federal hükümet, bu uygulamanın suç kapsamına alınması için yasal düzenleme istiyor.

Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Sarah Schlitz, hükümetin talebi doğrultusunda yasa tasarısı hazırlamaya başladı.

Schiltz'e göre bu uygulama, psikoterapi ve elektroşok terapisinden saldırıya ve hatta "düzeltici" tecavüze kadar uzanıyor.

Kanada, Yeni Zelanda ve Fransa da bu yılın başlarında 'dönüşüm tedavisi'ni yasaklama kararı almıştı. Yunanistan da bu kararı aldığını duyurmuştu.