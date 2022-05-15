BIST 2.419
DOLAR 15,48
EURO 16,11
ALTIN 901,82
HABER /  GÜNCEL

Emeklilikte Yaşa Takılanlar mitingde buluştu siyasetçiler de destek verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Emeklilikte Yaşa Takılanlar mitingde buluştu siyasetçiler de destek verdi

Emeklilikte yaş sınırına takılan binlerce kişi bugün Maltepe'de düzenlenen mitingde bir araya geldi.

Abone ol

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Maltepe'de miting yaptı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin çağrısı üzerine Türkiye'nin değişik illerinden binlerce kişi seslerini duyurabilmek için miting alanında bir araya geldi.

Mitinge Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Türk-İş İstanbul 1. Bölge Başkanı Adnan Uyar ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun da katıldı.

Sloganların atıldığı mitingde, halk oyunları oynandı. Polis ekipleri, miting alanı çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Mitinge katılanlar kontrol noktalarından geçerek alana alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Çeyiz parası 2022 kaç para oldu başvuru nasıl, nereye yapılır?
Çeyiz parası 2022 kaç para oldu başvuru nasıl, nereye yapılır?
ABD NATO kararını ilan etti! Türkiye'nin tepkisine açıklama
ABD NATO kararını ilan etti! Türkiye'nin tepkisine açıklama
Avrupa Komisyonu'ndan çocuk istismarı kararı: Bildirme zorunluluğu geliyor
Avrupa Komisyonu'ndan çocuk istismarı kararı: Bildirme zorunluluğu geliyor
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye açıklaması NATO stratejik konsepti değişiyor
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye açıklaması NATO stratejik konsepti değişiyor
Enflasyon asgari ücretlinin 325 ekmeğini yedi 43 litre yağını içti
Enflasyon asgari ücretlinin 325 ekmeğini yedi 43 litre yağını içti
Dünya şampiyonu Rıza Kayaalp, yayaya çarpıp ölümüne neden oldu mahkeme kararını verdi
Dünya şampiyonu Rıza Kayaalp, yayaya çarpıp ölümüne neden oldu mahkeme kararını verdi
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog BAE Devlet Başkanı vefatı için taziyeye gitti
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog BAE Devlet Başkanı vefatı için taziyeye gitti
Hac kesin kayıt işlemi e-Devlet girişi nasıl yapılır? e-Devlet hac umre kayıt işlemleri
Hac kesin kayıt işlemi e-Devlet girişi nasıl yapılır? e-Devlet hac umre kayıt işlemleri
Ali Babacan'dan zamlara tepki: Aradaki fark Erdoğan farkı
Ali Babacan'dan zamlara tepki: Aradaki fark Erdoğan farkı
Pençe Kilit bölgesinde 10 PKK'lı daha öldürüldü
Pençe Kilit bölgesinde 10 PKK'lı daha öldürüldü