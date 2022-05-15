Emeklilikte Yaşa Takılanlar mitingde buluştu siyasetçiler de destek verdi

Emeklilikte yaş sınırına takılan binlerce kişi bugün Maltepe'de düzenlenen mitingde bir araya geldi.

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Maltepe'de miting yaptı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin çağrısı üzerine Türkiye'nin değişik illerinden binlerce kişi seslerini duyurabilmek için miting alanında bir araya geldi.

Mitinge Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Türk-İş İstanbul 1. Bölge Başkanı Adnan Uyar ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun da katıldı.

Sloganların atıldığı mitingde, halk oyunları oynandı. Polis ekipleri, miting alanı çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Mitinge katılanlar kontrol noktalarından geçerek alana alındı.