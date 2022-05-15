Şampiyon Trabzonspor küme düşmesi kesinleşen Altay'ı mağlup etti

Şampiyon Trabzonspor, Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği küme düşmesi kesinleşen Altay'ı 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 81'e yükselten Trabzonspor, 38. haftada Başakşehir deplasmanına gidecek. 34 puanla 18. sırada yer bulan Altay ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Abone ol

4. dakikada Altay'ın gelişen atağında Rodriguez, Trabzonspor ceza sahası dışında topla buluştu. Rodriguez'in sert şutunda kaleci Uğurcan soluna uzandı ve topu yumrukladı.

19. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bordo-mavili takımın sağ kanattan gelişen atağında Serkan'ın ön direğe yerden gönderdiği topu İbrahim ters vuruşla kendi ağlarına yolladı: 1-0

39. dakikada Altay beraberlik golüne yaklaştı. Hızlı gelişen atakta sağ kanatta topla buluşan Rodriguez'in arka direğe yaptığı ortaya Poko altı pas önünde gelişine vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor tek golle önde tamamladı.

48. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Visca'nın savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Cornelius ceza sahasında kaleci Cihan ile karşı karşıya kaldı. Cornelius'un ayağının dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

52. dakikada Bakasetas'tan aldığı pasla rakip ceza sahasında topla buluşan Visca'nın sol çaprazdan şutunda kaleci Cihan direk dibinde meşin yuvarlağı kornere çeldi.

70. dakikada Altay beraberliği yakaladı. Kappel'in pasıyla Trabzonspor ceza sahası dışında topla buluşan Rodriguez açısını düzeltip çok sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

81. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Visca'nın ceza sahasına yerden gönderdiği topu Kazımcan yatarak önlemek istedi. Hakem Kadir Sağlam, Kazımcan'ın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 83'üncü dakikada Nwakaeme'nin kullandığı penaltıda kaleci Cihan gole izin vermedi ancak hakem Kadir Sağlam, Cihan'ın atış sırasında ayağının çizgide olmaması gerekçesiyle penaltıyı tekrarlattı. 84'üncü dakikada bir kez daha penaltıyı kullanan Nwakaeme topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 2-1

Bordo-mavililer mücadeleyi 2-1 kazandı.

Trabzonspor: 2 - 1 :Altay

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Candaş Elbil

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan (Dk. 23 Dorukhan Toköz), Ahmetcan Kaplan, Vitor Hugo (Dk. 72 Hüseyin Türkmen), İsmail Köybaşı, Hamsik (Dk. 72 Berat Özdemir), Bakasetas, Abdülkadir Ömür (Dk. 72 Djaniny), Visca, Nwakaeme, Cornelius (Dk. 89 Koita)

Altay: Cihan Topaloğlu, Thiam, Björkander, İbrahim Öztürk, Cebrail Karayel (Dk. 79 Eren Erdoğan), Ceyhun Gülselam (Dk. 59 Erdem Özcan), Kazımcan Karataş (Dk. 89 Efe Sarıkaya), Thaciano, Rodriguez, Poko, Kappel (Dk. 89 Nurettin Küçükdeniz)

Goller: Dk. 19 İbrahim Öztürk (Kendi kalesine), Dk. 84 Nwakaeme (P) (Trabzonspor), Dk. 70 Rodriguez (Altay)

Sarı kart: Dk. 41 Hamsik (Trabzonspor)