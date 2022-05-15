Meral Akşener'i dinlemeyen İYİ Parti teşkilatları Medeni Bilgiler kitabına ilgi göstermedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ana teması 'İslamsız Türklük' olan 'Medeni Bilgiler' kitabının tüm teşkilata dağıtılması ve okutulması talimatı havada kaldı. Teşkilatlar aradan geçen bir ayda kitaptan uzak durdu. Parti yetkilileri Akşener’in sözlerinin talimat değil tavsiye olduğunu söylemekle yetindi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz haftalarda İYİ Parti grup kürsüsünde ana teması 'İslamsız Türklük' olan 'Medeni Bilgiler' kitabını eline alarak, "İktidarımızda okullarda okutacağız" demiş, bununla da yetinmeyerek parti teşkilatına dağıtılacağını söylemişti. Ancak kitapta Hz. Muhammed ve Osmanlı'ya ağır hakaret ve iftiraların varlığı hem kamuoyunda hem de İYİ Parti bünyesinde tepkilere neden oldu. Şu ana kadar kitabın dağıtımına ilişkin bir işarete rastlanmadı.

Teşkilatlar uzak durdu

Bu gelişme genel merkezin Akşener'in seçim vaadinden çark ederek dağıtımdan vazgeçtiği şeklinde yorumlanırken Akşener'e rağmen kitaba İYİ Parti teşkilatları da ilgi göstermedi.

Nutuk'un yanında olacaktı

Akşener, 'Medeni Bilgiler' kitabını göstererek, "Eğer iktidar olursak bu kitabı okullarda okutacağız. Bu kitabı alacaksınız genç teşkilatlarımızın tümüne dağıtacaksınız. Bundan sonra hediyemiz Nutuk'un yanında budur" demişti.

"Talimat değil tavsiye"

Akşener'in, "Bu kitabı dağıtın" talimatı genel merkez tarafından 'tavsiye' şeklinde nitelendirildi. Kitabın dağıtılmaması 'Akşener'in kitabın tamamından bahsetmediği sadece Türk modernleşmesine ilişkin bölümlerinin okunması tavsiyesinde' bulunulduğu şeklinde savunuldu.

(YENİ ŞAFAK)