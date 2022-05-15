Beşiktaş ilk yarısında 9 kişi kaldığı mücadelede Göztepe'yi devirdi

Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında konuk olduğu küme düşmesi kesinleşen Göztepe'yi ilk yarısında 9 kişi kaldığı mücadelede 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 58 yaparak maç fazlasıyla 5. sıraya yükselen Beşiktaş, 38. haftada Konyaspor'u ağırlayacak. 28 puanla 19. sırada yer bulan Göztepe ise Adana Demirspor deplasmanına gidecek.

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11. dakikada Berkan Emir'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Beşiktaşlı iki futbolcunun uzaklaştıramadığı topla buluşan Di Santo'nun iki vuruşunda da kaleci Emre Bilgin meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Beşiktaş'ta ilk sarı kartını 9. dakikada gören Roiser, 19. dakikada Baku'ya yaptığı faulün ardından ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

27. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ghezzal'ın cezası sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, saha sahasının sol çaprazında topla buluşan Larin, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

32. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Emirhan'ın sağ kanattan verdiği pasla ceza sahası içinde topla buluşan Montero'nun yaptığı ortada meşin yuvarlakla son olarak penaltı noktasında Josef buluştu. Bu oyuncu topu filelerle buluşturarak takımını 2-0 öne geçirdi.

36. dakikada Berkan Emir'e faul yapan Josef, Ümit Öztürk tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Video yardımcı hakemden (VAR) gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen Ümit Öztürk sarı kartı iptal ederek Josef'e direkt kırmızı kart gösterdi.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

66. dakikada Tijanic'in ceza sahasında sert şutunda kaleci Emre'nin önlediği topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

74. dakikada Beşiktaş ceza sahasında Necip'e yaptığı hareketin ardından Jahovic sarı kartla cezalandırıldı. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen Ümit Öztürk sarı kartı iptal edip Jahovic'e kırmızı kart gösterdi.

90+1. dakikada Baku'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ege'nin şutunda kaleci Emre meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Müsabakayı 2-0'lık skorla Beşiktaş galip tamamladı.

Göztepe: 0 - 2 :Beşiktaş

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Emin Tuğral, Hakan Karabalcık

Göztepe: Arda Özçimen, Murat Paluli (Dk. 46 Kerim Alıcı), Mihojevic (Dk. 63 Ege Özkayımoğlu), Kahraman Demirtaş (Dk. 46 Jahovic), Berkan Emir, Atakan Çankaya (Dk. 84 Efe Can Saçıkara), Arslanagic, Yalçın Kayan, Baku, Tijanic (Dk. 90+2 İzzet Furkan Malak), Di Santo

Beşiktaş: Emre Bilgin, Welinton (Dk. 12 Necip Uysal), Serdar Saatçı, Montero, Rosier, Josef, Emirhan İlkhan (Dk. 46 Hutchinson), Umut Meraş, Ghezzal (Dk. 64 Can Bozdoğan), N'Koudou (Dk. 22 Kenan Karaman), Larin (Dk. 64 Batshuayi)

Goller: Dk. 27 Larin, Dk. 32 Josef (Beşiktaş)

Kırmızı kartlar: Dk. 19 Rosier, Dk. 36 Josef (Beşiktaş), Dk. 74 Jahovic (Göztepe)