Alparslan Kuytul ile PKK'nın kirli iş birliği! Eşi teröristlere misafir oldu

Geçtiğimiz günlerde 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, gasp, adam yaralamaya azmettirme, işkence' suçlarından tutuklanan eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul'un PKK'lılar ile iş birliği yaptığı ortaya çıktı. Ağrı'da tutuklu eşini ziyaret etmek için Van'a gittiği belirlenen Semra Kuytul'u terör örgütü ile bağlantıları nedeniyle kamu görevinden alınan Melik Çetin'in karşıladığı ve evinde misafir ettiği belirlendi.

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Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul, iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, gasp, adam yaralamaya azmettirme, işkence' suçlarından tutuklanmıştı.

Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul'un Ağrı Patnos L Tipi Cezaevindeki kocasını ziyaret etmek için Van'a gittiği belirlendi. Semra Kuytul'un havalimanından terör örgütü PKK bağlantıları nedeniyle kamu görevinden alınan Melik Çetin tarafından karşılandığı ve misafir edilmek üzere konutuna götürüldüğü ortaya çıktı. Melik Çetin, 'silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından 9 yıl 22 gün hapis cezasına çarptırılan HDP'li eski Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin'in kocası olarak da tanınıyor.

Kirli iş birliği deşifre oldu

Geçmişte birçok kez Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları hedef alan ve TSK'yı 'katliam yapmakla' itham eden Alparslan Kuytul, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) özyönetim taleplerine de sıcak baktığını ifade etmişti. Semra Kuytul'un Van'da otel yerine Melik Çetin'in evinde konaklaması kirli iş birliğini gözler önüne serdi.

(YENİ ŞAFAK)