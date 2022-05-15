Milyonlarca kişiye üniversiteye dönüş yolu! En kapsamlı af olacak

Lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim-öğretim hakkı sona eren öğrencilerin haklarına tekrar geri dönebilmeleri imkanını getiren af çalışması başlatıldı. Çalışmanın yürürlüğe girmesi durumunda 4 milyon 253 bin 814 öğrenci aftan yararlanabilecek.

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Eğitim hayatları çeşitli nedenlerle kesintiye uğramış üniversite öğrencileri için lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğrenci affı çalışması başlatıldı. Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) verdiği bilgiye göre 41 farklı durumdan okulla ilişiği kesilen ve şu an pasif durumda olan 4 milyon 253 bin 814 öğrenci bulunuyor.

"Düzeyi dikkate alınacak"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yeni Şafak'a yaptığı değerlendirmede, "Yapacağımız çalışma elbette ki yüksek öğretimin gelecekte alacağı istikametle, üniversitelerimizin eğitim-öğretim meşgalesiyle çok yakından alakalıdır diye düşünüyorum. Öğrencilerin üretkenliğini, öğretim elemanlarının gayretlerini ve üniversitelerin bu konudaki içinde bulunduğu eğitim-öğretim düzeyini dikkate alarak bir çalışma yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

"Temmuzda uygulanacak"

Öğretim Elemanları Sendikası (ÖGESEN) Başkanı Dr. Vahdet Özkoçak da "Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı affı. Yasal süreyi aşan, maddi durum ve sağlık sorunları gibi çeşitli sebeplerden ilişiği kesilen lisans ve lisansüstü öğrencilerin eğitime tekrar başlaması için atılmış bir adım. Temmuz ayında bu affın uygulanacak olması da güz dönemi itibariyle bu öğrencilerin yeniden eğitimine başlaması anlamına geliyor. Aftan yararlanabilmek için terör unsurlarına bulaşmamış olmak, disiplin cezası almamış olmak ve illegal örgütlere dahil olmamak gibi şartlar var" diye konuştu.