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Ankara Üniversitesi tepki çeken inek bayramı için inceleme başlattı

ANKARA Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde 'kutsal inek bayramı' adı altında düzenlenen etkinlikten kamuoyuna yansıyan ve büyük tepki çeken görüntüler için üniversite yönetimi inceleme başlatıldığını duyurdu.

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ANKARA Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde 12 Mayıs'ta geleneksel olduğu belirtilen ve 'kutsal inek bayramı' olduğu ifade edilen etkinlik büyük tepkiye neden oldu. Etkinlikte cübbe ve sarıkla kürsüye gelen bir öğrenci İslami değerlerle dalga geçer bir üslupla bir tipleme canlandırmaya ve 'inek duası' okumaya başladı.

Tepkiler çığ gibi büyüdü
"Ben bir imamım" diye bağırmaya başlayan ve salonda kahkaha ve alkışlarla karşılanan tiplemeyi yapan öğrencilere salonda bulunan öğrencilerden bazıları tepki gösterdi. Büyük bir uğultu ve itişme yaşanan o anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada da yayılması ile tepki çığ gibi büyüdü.

İnceleme başlatıldı
Görüntülerin ardından okul yönetimi harekete geçti. Ankara Üniversitesi Rektörlüğünün açıklamasında olayla ilgili hem disiplin hem de adli inceleme başlatıldığı bildirildi. Rektörlükten yapılan açıklamada, "Perşembe günü (12.05.2022) Siyasal Bilgiler Fakültesinde düzenlenen etkinlik esnasında fakültemiz ve üniversitemiz ilkeleri ile bağdaşmayan ve asla tasvip edilemeyecek olay ile ilgili olarak hem disiplin hem de adli inceleme başlatılmış olup sonucu kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

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