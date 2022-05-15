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Beşiktaş'ın 18 yaşındaki kalecisi Emre Bilgin bu sezon bir ilki başardı

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki kalecisi Emre Bilgin bu sezon bir ilki başardı

Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, küme düşmesi kesinleşen Göztepe'ye konuk oldu. Olaylı maçtan 2-0 galip ayrılan siyah-beyazlılarda maça 18 yaşındaki kaleci Emre Bilgin damga vurdu. Maçın hakemi Ümit Öztürk'ün 3 kırmızı kart çıkarttığı mücadelede dikkatleri üzerine çeken genç file bekçisi bu sezon bir ilki başardı ve hocası Valerien Ismael'in de gözüne girdi.

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Beşiktaş'ta bu sezon göreve gelen üçüncü teknik teknik direktör olan Valerien Ismael, takımıyla çıktığı yedinci maçta üçüncü galibiyetini aldı.

Sakatlığı bulunan Ersin Destanoğlu'nun yerine Göztepe maçında kaleyi koruyan 18 yaşındaki kaleci Emre Bilgin, maç boyunca gösterdiği performansla taraftarı ve teknik ekibinden tam not aldı. Son düdükle birlikte oyuncularını tebrik etmek için sahaya giren Valerien Ismael, Emre'ye özel ilgi gösterdi. Maça damga vuran oyuncuyu sarılarak tebrik eden Ismael, oyuncusunu performansından ötürü teşekkür etti.

Karşılaşmada toplam 7 kurtarış yapan genç file bekçisi bu sezon Beşiktaş'ın bir maçta en fazla kurtarış yapan kalecisi oldu.

"Beni destekleyen herkese teşekkürler"
Maç sonunda açıklamalarda bulunan Emre Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

"Beni destekleyen herkese teşekkürler. Buraya gelmemde hocalarımın çok büyük emeği var. Hocamız maçtan önce benimle konuştu. Ben de çıktım ve elimden geleni yaptım. 3 puan için çok mutluyum. Aileme ve sevdiklerime selamlar."

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