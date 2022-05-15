Sevilay Yılman aylar sonra ortaya çıktı! En son Bakan Nebati ile röportaj yapmıştı

13 Aralık tarihinde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile yaptığı röportajdan sonra yazılarına ara veren Habertürk yazarı Sevilay Yılman aylar sonra yeniden Habertürk'e döndü.

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Sevilay Yılman, Habertürk TV'de Oylum Talu'nun sunduğu 'Burası Haftasonu' programına çıkarak 16 Mayıs itibarıyla da köşesinde yazmaya devam edeceğini söyledi.

Ne olmuştu?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Sevilay Yılman ile röportaj sırasındaki söylediği, "Karamsar tablo çizenler var. Hiçbir şekilde bize inanmayanlar. Onlara, 'Sen maaş alıyorsun. En fazla neyini kaybedersin? Enflasyonun altında ezilirsin. Ama ben bütün varlığımı kaybederim bu iş düzelmezse eğer' diyorum" ifadeleri gündeme oturmuş, yoğun tepki toplamıştı.

Fatih Altaylı da söz konusu söyleşinin bir röportaj olmadığını, Yılman ile Nebati arasında geçen bir konuşma olduğunu iddia ederek Nebati'nin izninin alınmadan yayımlandığını öne sürmüştü.

Olay sonrası hiçbir yazısı yayımlanmazken Sevilay Yılman, Habertürk TV'de ekran karşısına da çıkmadı.