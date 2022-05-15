Fenerbahçe konuk ettiği Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. 90 dakika boyunca iki takım da çok sayıda gol pozisyonundan yararlanamadı. Bu sonucun ardından puanını 70 yaparak 2. sıradaki yerini koruyan Fenerbahçe, 38. haftada küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. 57 puanla 8. sırada yer bulan Fatih Karagümrük ise Alanyaspor'u ağırlayacak.Abone ol
4. dakikada Nazım'ın kaptığı topu ceza yayı üstünde önünde bulan Osayi bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Viviano meşin yuvarlağı önledi.
23. dakikada Caner'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Borini'nin kafa vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.
33. dakikada Ferdi'nin ortasında altıpasın solunda topla buluşan Serdar Dursun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
38. dakikada İrfan Can'ın kullandığı köşe vuruşunda altıpas üstünde topa yükselen Serdar Dursun'un vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
40. dakikada Pesic'in ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı direk dibinde son anda kornere tokatladı.
Maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.
54. dakikada sol kanatta iki rakibini geçen Rossi son çizgide ceza sahasında bulunan Osayi'ye topu aktardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan sağına çekerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
64. dakikada ceza sahası dışında rakiplerinden sıyrılarak ceza yayına giren Rossi, Zajc ile verkaç yaptıktan sonra penaltı noktası sağından müsait durumda yaptığı vuruşta topu direk dibinden auta attı.
68. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Osayi'nin sol ayağıyla şutunda kaleci meşin yuvarlağı ayaklarıyla taca gönderdi.
78. dakikada Caner'in soldan ortasında altıpasta topla buluşan Pesic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
Karşılaşma 0-0 berabere bitti.
Fenerbahçe: 0 -0 :Fatih Karagümrük
Stat: Ülker
Hakemler: Halil Umut Meler, Ali Saygın Ögel, Kemal Yılmaz
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare (Dk. 75 Sosa), Serdar Aziz, Tisserand, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo, Zajc, İrfan Can Kahveci, Osayi, Rossi, Serdar Dursun (Dk. 75 Valencia)
Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Luckassen, Caner Erkin, Biglia, Bistrovic (Dk. 68 Karamoh), Emre Mor (Dk. 80 Jimmy Durmaz), Borini (Dk. 85 Samed Onur), Ahmed Musa (Dk. 68 Münir Levent Mercan), Pesic
Sarı kartlar: Dk. 14 Burak Bekaroğlu (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 61 İrfan Can Kahveci, Dk. 71 Nazım Sangare, Dk. 84 Tisserand, Dk. 89 Osayi-Samuel (Fenerbahçe)