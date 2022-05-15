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Konya Ereğli'de yüzlerce kişi hastanelik oldu! Aynı semptomları gösterdiler

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Konya Ereğli'de yüzlerce kişi hastanelik oldu! Aynı semptomları gösterdiler

KONYA'nın Ereğli İlçesinde 24 saatte 576 kişi bulantı, kusma, ishal şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Hastaneye başvuranlar tedavi edilerek taburcu edildi.

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KONYA Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, yaptığı yazılı açıklamada, Ereğli Devlet Hastanesine gece yarısından itibaren bulantı, kusma ve ishal şikayetleri ile normalin üzerinde bir başvuru olduğunu belirtti. Bulantı, kusma ve ishal vakalarındaki normalin üzerinde artış ile ilgili olarak ilgili tüm kurumların çalışmaya başladığını vurgulayan Çakıcı, şunları kaydetti:

"Vaka sayısının artış nedeni henüz belirlenememiş olmakla birlikte vaka sayısının artışına neden olabilecek etmenler titizlikle araştırılmaktadır. Hastaneye başvuran hastalarımızın genel sağlık durumları iyi olup poliklinik hizmeti veren doktor sayımız yeterli durumdadır. Bugün hizmet veren nöbetçi eczane sayımız artırılmıştır."

AK Parti İlçe Başkanı Zübeyir Dursun da yaptığı açıklamada Ereğli Kaymakamlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü, KOSKİ ve Devlet Hastanesi yönetimi ile Salgın Kriz Masası oluşturulduğunu ifade etti. Dursun, acil servise bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle başvuruların artması nedeniyle yapılan ön tetkiklerde içme suyu analizlerinde salgına sebebiyet verebilecek verilere rastlanmadığını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"Hastanemize başvuran vakalarda korkulacak bir durum bulunmamakta olup hastaların gerekli tetkik ve tedavileri devam etmektedir. Bu vakalardan başka bir sağlık kuruluşuna sevk bulunmamaktadır. Ereğli'de 2022 başından bu yana 115 noktada toplamda 1798 klor bakiye ölçümü yapılmış olup uygunsuzluğa rastlanmamıştır. 9 Mayıs'ta da 10 noktadan alınan içme suyu numunelerinde salgına sebebiyet verecek değerlere rastlanmamıştır. İlçemizde yaşayan her bir vatandaşımızın sağlığı bizim için değerli olup gereken önlemler alınmaktadır. Tüm bu sebepler dikkate alındığında içme ve kullanma sularından kaynaklanan bulaşıcı bir rahatsızlığın olduğu konusundaki asılsız söylentilere itibar edilmemesi gerekmektedir. İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KOSKİ) ekipleri kesintisiz bir şekilde denetimlere devam etmektedir."

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