Karısını elektrikle öldüren kocaya verilen iyi hal indirimi Yargıtay'dan döndü

DİYARBAKIR'da 8 yıl önce korkunç bir cinayet işlendi. Veysi Turan, eşi Mübarek Turan'ı kız çocuğu dünyaya getirdiği gerekçesiyle şakaklarına elektrik vererek öldürdü. Yargıtay, katil kocaya iyi hal indirimi uygulanması nedeniyle davayı dördüncü defa bozdu.

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Mübarek ile Veysi Turan 5 senedir evliydi. 4 yaşındaki kızlarının ardından Mübarek Turan, ikinci kız çocuklarının dünyaya getirdi. Doğumdan sonra evde uyurken Veysi Turan, üçlü elektrik prizinin kablosunu kesti. Kestiği uçları uyuyan eşine tuttu. Cinayet, 24 Ocak 2014'te Diyarbakır Kayapınar'da işlendi.

İddianamede karısını öldürmeye karar veren sanığın bir çift yalıtkan eldiven, üçlü uzatmalı priz ve tornavida aldığı belirtildi. Veysi Turan hakkında 'tasarlayarak eşini öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Ancak dava usul eksikleri nedeniyle 3 kez bozuldu. Son yargılamada ise katilin 155'i arayıp eşini öldürdüğünü söylediği gerekçesiyle cezada indirim yapıldı. Yerel mahkeme müebbet hapse hükmetti.

Maktülün ailesinin avukatı Burak Göncü, "İyi hal indirimi gerekçesi belirtilemedi aslında. Bu sebeple Yargıtay tarafından usul eksikliğinden bozulmuştu gerekçelendirilmesi için. Sonra söz konusu dosyada 155'i araması iyi hal indirimi olarak değerlendirildi" dedi.

Yargıtay bu kez de cezada indirim yapılmasını bozma gerekçesi olarak değerlendirdi. Sanık Veysi Turan, 16 Haziran'da bir kez daha mahkemeye çıkacak.

(NTV)