Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe Kilit operasyon bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 95'e yükseldiğini duyurdu.

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Mehmetçik'in Irak'ın kuzeyinde başlattığı Pençe Kilit operasyonu başarı ile devam ediyor. Bölgedeki her taşın altını kontrol eden kahraman askerlerimiz PKK'lı teröristlerin inlerini tek tek başlarına yıkıyor.

Öldürülen terörist sayısı 95 oldu

Bölgedeki son çatışmalarda 10 hain daha öldürüldü. Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Pençe Kilit'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 95'e yükseldi" ifadelerine yer verdi.