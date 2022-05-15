Jorge Jesus'ta şok gelişme! Fenerbahçe'de açıklama beklenirken kriz çıktı

Sezona Vitor Pereira ile başlayan Fenerbahçe, kötü sonuçların ardından Portekizli teknik adamın görevine son vermişti. Pereira'nın yerine göreve gelen İsmail Kartal, aldığı sonuçlarla başarılı oldu ve taraftarın da gönlüne girdi. Ancak Fenerbahçe yönetimi Kartal'ın yerine bir başka Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'u gündemine aldı. Tarafların imza aşamasına geldiği konuşulurken görüşmelerde kriz çıktı.

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Yeni sezona yabancı bir hocayla başlamak isteyen Fenerbahçe yönetimi Jorge Jesus ve Joachim Löw ile uzun görüşmelerde bulundu. Son dönemde Fenerbahçe'nin gündeminde olan tek isim ise Jorge Jesus oldu. Portekizli teknik adamın avukatı ve yardımcısı önümüzdeki hafta İstanbul'a gelerek Fenerbahçe Başkan Ali Koç ve yönetimle sözleşme detaylarını konuşacak.

Sözleşmenin süresi kriz çıkardı

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe ile Jorge Jesus arasında sözleşmesinin süresi konusunda bir anlaşmazlık ortaya çıktı. Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşmede direnirken Jorge Jesus'un 1+1 yıllık sözleşme istediği, opsiyon hakkının da kendisine olmasını talep ettiği bildirildi.