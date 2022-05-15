Başakşehir konuk olduğu Giresunspor'a takıldı

Süper Lig'in 37. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından 62 puanla Avrupa potasındaki 4. sırada yer bulan Başakşehir, 38. haftada Trabzonspor'u ağırlayacak. 45 puanla 15. sırada yer alan Giresunspor ise Hatayspor deplasmanına gidecek.

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35. dakikadaBaşakşehir'in sağ kanattan kullandığı korner atışında ceza sahası içerisinde Okaka'nın boş pozisyonda kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

39. dakikada Berkay'ın yaklaşık 25 metreden yaptığı sert vuruşta kaleci Onurcan meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

45+2. dakikada Tolga'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada top Perez'den sekti. Okaka önünde bulduğu meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

Başakşehir karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

53. dakikada Hayrullah'ın ortasında Sergio göğsüyle kontrol ettiği topu Umut'a aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Volkan meşin yuvarlağı kontrol etti.

54. dakikada Giresunspor atağında Umut rakip ceza sahası çizgisi üzerinde buluştuğu topu yerden Chiquinho'ya bıraktı. Bu oyuncunun sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin dibinden auta gitti.

70. dakikada Chiquinho'nun sol kanattan pasında topla uluşan Sergio meşin yuvarlağı Umut'a bıraktı. Umut'un şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

72. dakikada Chiquinho'nun sağ kanattan kullandığı korner atışında altıpas üzerinde boş pozisyonda topla buluşan Perez meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-1

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Giresunspor: 1 - 1 :Başakşehir

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Kamil Çetin, Gökhan Barcın

Giresunspor: Onurcan Piri, Zeki Yavru, Sergen Piçinciol, Perez, Hayrullah Bilazer, Flavio, Traore, Sergio, Chiquinho, Diabate (Dk. 73 Muhammed Gümüşkaya), Umut Nayir (Dk. 83 Emre Taşdemir)

Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç (Dk. 62 Serdar Gürler), Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan (Dk. 62 Aleksic), Trezeguet, Gulbrandsen (Dk. 13 Okaka)

Goller: Dk. 45+2 Okaka (Medipol Başakşehir), Dk. 72 Perez (GZT Giresunspor)

Sarı Kartlar: Dk. 82 Sergio, Dk. 82 Sergen Piçinciol, Dk. 86 Hayrullah Bilazer, Dk. 90+3 Perez (GZT Giresunspor), Dk. 82 Aleksic, Dk. 82 Caiçara (Medipol Başakşehir)