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Türkiye'nin çıkışı sonrası İsveç'ten kritik Türkiye kararı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye'nin çıkışı sonrası İsveç'ten kritik Türkiye kararı

NATO'ya tam üyelik başvurusu kararı alan İsveç'ten, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarının ardından İsveç hükümeti, NATO üyeliğini görüşmek için diplomatlardan oluşan bir heyeti Ankara'ya göndermeye karar verdiğini açıkladı.

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Terör örgütü PKK'ya açık destek veren İsveç, Türkiye’nin olası vetosunu nasıl aşacağını tartışıyor. İsveç'te iktidarda bulunan Sosyal Demokrat Parti'nin, ülkenin NATO üyeliği yönünde karar aldıklarını duyurmasının ardından yeni bir açıklama geldi.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, kararı değerlendirmek için çok yakında Ankara'ya bir heyet gönderileceğini belirtti.

İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna karşı Rusya'nın tepkisini de değerlendiren Linde, ''Rusya, hava sahamızı ihlal etti, bizim Nazi olduğumuza dair dezenformasyon kampanyaları yaptılar. Siber saldırılar artırılacaktır ve sınırımızda bir hareketlilik yaşanacaktır.'' ifadelerini kullandı.

Sosyal Demokrat Parti'nin yönetiminin dünkü toplantısından NATO'ya üyelik başvurusu yapılması kararı çıkmıştı. Bu kararla birlikte mecliste sağ partilerin de desteği ile İsveç'in NATO üyeliğine başvurusuna kesin gözüyle bakılıyor.

Çavuşoğlu NATO toplantısında uyarmıştı: Teröre desteğe son verin
Öte yandan Almanya'nın başkenti Berlin'de, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda, Linde ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/YPG'ye çok açık destek verdiğini vurgulayarak, "Bu da halkımızın hissiyatını olumsuz yönde etkiliyor, gözümüzün önünde tüm uyarılarımıza rağmen. Dolayısıyla müttefik olacak bir ülke açıkça PKK/YPG'ye, her gün bize saldıran askerlerimizi, polisimizi şehit eden, sivillerimizi şehit eden terör örgütüne destek vermemeleri gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı. 

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