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Telefon dolandırıcısı Ekrem İmamoğlu’nu aradı

Telefon dolandırıcısı Ekrem İmamoğlu’nu aradı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu cep telefonundan arayıp kendisini Yargıtay Başsavcısı ve HSK üyesi olarak tanıtarak dolandırmaya çalışan Hakan B. (52) yakalandı.

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Hakan B.’nin İmamoğlu’ndan Antalya’daki bir büfe yeri için aracılık etmesini istediği belirtildi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu cep telefonundan arayan bir kişi, kendisini HSK Üyesi Bilgin Başaran olarak tanıttı. Antalya’da bir büfe yeri için aracılık etmesini istedi.

Savcılığa başvurdu
Aynı kişi daha sonra kendisini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Erbil olarak tanıtarak aynı konu ile ilgili yardım talep etti. Ekrem İmamoğlu, kendisini bir dolandırıcının aradığını fark ederek savcılığa başvurdu.

4 suç kaydı çıktı
Savcılık, soruşturma başlatırken, emniyete de şüphelinin yakalanması için talimat verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İmamoğlu’nun arayan kişinin 4 suç kaydı olan Hakan B. olduğunu belirledi.

Hakan B. gözaltına alındı. ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla sorgulanan Hakan B. sevk edildiği adliyeden adli kontrolle serbest bırakıldı.

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