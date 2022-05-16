İBB'nin Müze Gazhane'deki dehşetli duvar görsellerine tepki yağdı! Gece yarısı apar topar kaldırıldı

İBB'nin geçtiğimiz yıl restorasyonun ardından kültür merkezi olarak hizmete aldığı Müze Gazhane'de bulunan duvar görsellerinde 18 yaş üzeri olarak sınırlandırılabilecek çizim detayları dehşete düşürdü. Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur da tepki gösterdi. İBB'nin gece yarısı kaldırdığı ortaya çıktı.

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İstanbul'daki Müze Gazhane'de resmedilen duvar görselleri, kamuya açık alanda çocukların da görebileceği bir noktada bulunması sebebiyle tepki çekmişti. Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur da sosyal medyadan "Bu sözüm ona sanat eseri için kim izin verdi?" dedi. AK Parti milletvekili Rümeysa Kadak ise son gelişmeyi "Kamuya açık, çocukların da girdiği alanda sergilenen malum rezil çizim bugüne kadar Müze Gazhane'deydi. Az önce yerinde kontrol ettik, çizimi kaldırmışlar." sözleriyle duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl Kadıköy'de açılan Müze Gazhane'de duvarlara yapılan çizimler tepki çekmişti.

Hangi sebeple yapılmasına izin verdi?

Çizimlerde yer alan figürlerin kamuya açık, çocukların da görebileceği bir alanda olması sosyal medyada yoğun tepkilere neden olmuş ve duvar resimlerinin kaldırılması istenmişti. Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur da sosyal medya hesabından, İBB Beyaz Masa ekiplerini etiketleyerek, "Bu sözüm ona sanat eserinin adı nedir? Hangi sebeple yapılmasına izin verdi? Kime yaptırıldı? Ne kadar para ödendi? Cevap vereceğinizi sanmıyorum ama yine de soralım." ifadelerini kullandı.

Tepkiler üzerine kaldırıldı

AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ise konuyla ilgili son gelişmeyi duyurdu. Kadak, paylaşımında "Kamuya açık, çocukların da girdiği alanda sergilenen malum rezil çizim bugüne kadar Müze Gazhane'deydi. Az önce yerinde kontrol ettik, "tepkiler üzerine" çizimi kaldırmışlar. Darısı kirli zihniyetlerinin başına" yazdı.