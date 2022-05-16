ATT Büşra'nın bulduğu Nisa bebekle ilgili çarpıcı detay! Mahkeme ismini değiştirdi anneannesi kabul etmedi

Anneannesi kabul etmedi

Ebru S.'nin annesinin, kızının her daim yanında olduğunu ancak babasının kim olduğunu bilmediği torununa bakamayacağını belirterek Nisa bebeğini bakımını kabul etmediği öğrenildi. Üstelik anneanne, öz kızı Ebru S. için, "Sokakta kalmasındansa cezaevinde kalması onun için daha iyi" ifadelerini kullandı.

