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ATT Büşra'nın bulduğu Nisa bebekle ilgili çarpıcı detay! Mahkeme ismini değiştirdi anneannesi kabul etmedi

ATT Büşra'nın bulduğu Nisa bebekle ilgili çarpıcı detay! Mahkeme ismini değiştirdi anneannesi kabul etmedi

İSTANBUL Pendik'te ambulans ekibi tarafından bulunan ve Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın sütannelik yapıp Nisa adını vermesiyle Türkiye'nin yüreğine kazınan bebekle ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Kök hücre nakli yapılan Nisa bebeğe nefes borusuna dışarı delik açılarak yeni bir nefes alma deliği elde etme işlemi için süreç başlatılmıştı.

ATT Büşra'nın bulduğu Nisa bebekle ilgili çarpıcı detay! Mahkeme ismini değiştirdi anneannesi kabul etmedi

Tutuklu anne Ebru S.'nin hayatına dair bazı detaylar ortaya çıktı. Ebru S., 3 kardeşin ortancasıydı. Ortaokuldan sonra dersleri kötü olduğu için okulu bıraktı. 2019'da tanıştığı Uğur T. ile, ailesi izin vermese de kaçarak dini nikah kıydı. Ama annesi Ebru S.'yi hiç bırakmadı. Eşinin kızmasına rağmen kızıyla iletişimi koparmadı.

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ATT Büşra'nın bulduğu Nisa bebekle ilgili çarpıcı detay! Mahkeme ismini değiştirdi anneannesi kabul etmedi

Sabah'ta yer alan habere göre Ebru S., Uğur T.'nin 9 kişilik ailesiyle yaşarken bir bebek dünyaya getirdi. Ancak şiddet gördüğünü belirtip bebeğini bırakarak evden ayrıldı.

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ATT Büşra'nın bulduğu Nisa bebekle ilgili çarpıcı detay! Mahkeme ismini değiştirdi anneannesi kabul etmedi

Anneannesi kabul etmedi

Ebru S.'nin annesinin, kızının her daim yanında olduğunu ancak babasının kim olduğunu bilmediği torununa bakamayacağını belirterek Nisa bebeğini bakımını kabul etmediği öğrenildi. Üstelik anneanne, öz kızı Ebru S. için, "Sokakta kalmasındansa cezaevinde kalması onun için daha iyi" ifadelerini kullandı.

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ATT Büşra'nın bulduğu Nisa bebekle ilgili çarpıcı detay! Mahkeme ismini değiştirdi anneannesi kabul etmedi

Talihsiz bebeğin sağlık durumuna ilişkin bilgilerin yanı sıra mahkemelerin Nisa bebekle ilgili kararlar verdiği de belirlendi.

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