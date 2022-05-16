Seçim anketinde Ümit Özdağ sürprizi! Son ankette dengeler sarsıldı

Seçim anketleri yaşanan gelişmelerden etkilenmeye devam ediyor. Ümit Özdağ'ın partisi son dönemdeki mülteci karşıtı tutumuyla seçim anketlerde kıpırdama yapmayı başardı.

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Areda Survey tarafından son seçim anketine ilişkin sonuçlar yayınlandı. Ankette yüzde 36.9 ile birinci parti olarak AK Parti çıktı. AK Parti'yi CHP takip ederken, MHP'den sürpriz bir çıkış geldi. MHP, yüzde 10.1 aldı. Son dönemde adını duyurmayı başaran Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi ise yüzde 1.1'de kaldı.

Türkiye'de siyaset arenası hızlı gündem değiştirirken, yaşanan tartışmaların ardından partilerin oylarındaki değişimler de hayli merak ediliyor. Zaman zaman yaptığı seçim anketleriyle bilinen Areda Survey de son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

MHP'den sürpriz

Ankete, daha önceki anketlerde 6 ila 7 puan bandında çıkan Mhp'nin yüzde 10.1'lik oy oranı damga vurdu. Sığınmacı tartışması nedeniyle ismi sık sık gündeme gelen Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi ise yüzde 1.1'de kaldı.

AK Parti birinci sırada

Yapılan ankette katılımcılara, 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' diye soruldu. Ankette AK Parti yüzde 36.9 oy oranıyla ilk sırada yer alıyor. AK Parti'yi yüzde 25.1 oy oranıyla CHP takip ediyor. Üçüncü sırada yüzde 11.8 oy oranıyla İYİ Parti bulunuyor. İYİ Parti'yi ise yüzde 10.1 ile MHP takip ediyor.

Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:

HDP: Yüzde 9.4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.3

Zafer Partisi: Yüzde 1.1

Saadet Partisi: Yüzde 1.0

Deva: Yüzde 0.9

Memleket Partisi: Yüzde 0.7

Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 0.4

Büyük Birlik Partisi: Yüzde 0.3

Gelecek Partisi: Yüzde0.2