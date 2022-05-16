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'Erdoğan'ın beni haksız yere attığına inanıyorum!' Eski Bakan Erdoğan Bayraktar'dan flaş çıkış!

'Erdoğan'ın beni haksız yere attığına inanıyorum!' Eski Bakan Erdoğan Bayraktar'dan flaş çıkış!

17-25 Aralık sürecinde bakanlıktan alınan eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 14 yaşından itibaren yoğun ve izzetli bir çalışma ile ve seçilerek başkan olmuştur. Beni haksız yere attığına inanıyorum" dedi.

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17-25 Aralık operasyonlarının ardından istifa eden eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 14 yaşından itibaren yoğun ve izzetli bir çalışma ile ve seçilerek başkan olmuştur. Beni haksız yere attığına inanıyorum." paylaşımını yaptı. 

Bayraktar paylaşımında, "Ancak Partimden ve Reis'ten ayrılmadım, evime geldim işime bakıyorum. Millet yapılan hizmet ve yatırımları tartarak Başkanımızı tekrar seçecektir" ifadesini kullandı. 

Erdoğan Bayraktar bu paylaşımından önce "Yalandan, kibirden, kul hakkı yemekten ve emanete ihanet etmekten uzak duranlara selam olsun. Allah sigara içmekten ve şişmanlıktan korusun" paylaşımı yapmıştı. Bayraktar'ın bu sözlerle Erdoğan'ı hedef aldığı iddia edilmişti. Erdoğan ikinci paylaşımıyla bu iddialara cevap vermiş oldu. 

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