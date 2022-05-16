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NBA'de Doğu Konferansı finalinde Miami Heat'in rakibi belli oldu

NBA'de Doğu Konferansı finalinde Miami Heat'in rakibi belli oldu

NBA Doğu Konferansı yarı finalinde Boston Celtics, son şampiyon Milwaukee Bucks'ı 109-81 yenerek seride durumu 4-3 yaptı ve finalde Miami Heat'in rakibi oldu.

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NBA'de sahasında Milwaukee Bucks'ı geçen Boston Celtics seride 4. galibiyeti aldı ve finale yükseldi. Celtics, Doğu Konferansı finalinde Miami Heat'in rakibi oldu.

Ev sahibi takım serinin son maçını 109-81 kazandı. Boston Celtics'te Grant Williams 27 sayı ile galibiyetin baş mimarı olurken, Jason Tatum 23 sayı 6 ribaund ve 8 asistle destek verdi.

Milwaukee Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 25 sayı 20 ribaund ve 9 asistlik performans göstermesine rağmen yenilgiye engel olamadı.

Doğu Konferansı finalinin ilk karşılaşması salı gecesi oynanacak maç ile başlayacak.

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