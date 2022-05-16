NBA'de Doğu Konferansı finalinde Miami Heat'in rakibi belli oldu

NBA Doğu Konferansı yarı finalinde Boston Celtics, son şampiyon Milwaukee Bucks'ı 109-81 yenerek seride durumu 4-3 yaptı ve finalde Miami Heat'in rakibi oldu.Abone ol
NBA'de sahasında Milwaukee Bucks'ı geçen Boston Celtics seride 4. galibiyeti aldı ve finale yükseldi. Celtics, Doğu Konferansı finalinde Miami Heat'in rakibi oldu.
Ev sahibi takım serinin son maçını 109-81 kazandı. Boston Celtics'te Grant Williams 27 sayı ile galibiyetin baş mimarı olurken, Jason Tatum 23 sayı 6 ribaund ve 8 asistle destek verdi.
Milwaukee Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 25 sayı 20 ribaund ve 9 asistlik performans göstermesine rağmen yenilgiye engel olamadı.
Doğu Konferansı finalinin ilk karşılaşması salı gecesi oynanacak maç ile başlayacak.