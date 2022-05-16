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Türkiye Hindistan'dan buğday ithal ediyor iddiası olay oldu

Türkiye Hindistan'dan buğday ithal ediyor iddiası olay oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye’nin Hindistan’dan buğday ithal ettiğine dair ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı basın ve yayın organlarında yer alan, Türkiye’nin Hindistan’dan buğday ithal ettiğine dair iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Hindistan'ın, aşırı sıcaklar nedeniyle buğday ihracatını yasaklaması, Ukrayna ve Rusya'dan da buğday alınamadığı için Türkiye'de buğday krizi yaşanacağı ve ekmek fiyatlarının yükseleceğine ilişkin haberlerin de doğru olmadığı belirtildi. 

Açıklamada Türkiye'nin bu süreçte Hindistan'dan herhangi bir buğday talebi olmadığı, "Buğday ithalatı, büyük çoğunlukla buğday mamulleri ihracatı amacıyla yapılmaktadır" denildi.

Üretimde ilk sıradayız
2021 yılında 2,44 milyar dolarlık buğday ithalatına karşılık 3,23 milyar dolarlık buğday mamulleri ihracatı yapılarak, buğdayda dış ticaret fazlası elde edildiği vurgulandı. Türkiye'nin Hububat ve baklagil piyasasında dünyanın en önemli ülkelerinden biri olduğuna dikkat çekildi. Açıklamaya göre, 2021 yılında kuru fasulye üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı. Türkiye dünya un ihracatında birinci, makarna ihracatında ise ikinci sırada yer aldı. Türkiye'nin buğday mamulleri üretiminde de başı çektiği, nohut üretiminde dünyada ikinci, mercimek üretiminde de dördüncü sırada olduğu bilgisi paylaşıldı.

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