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Renault'un Rusya'daki varlıkları Rus devletine devredildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Renault'un Rusya'daki varlıkları Rus devletine devredildi

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Fransız şirketi Renault’un Rusya’daki tüm varlıklarının Rus devletine devredildiğini duyurdu.

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Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Renault ile şirketin Rusya’daki tüm varlıklarının Rus hükümeti ve Moskova belediye yönetimine devredilmesi konusunda anlaşma imzalandığı belirtildi.

Anlaşmaya göre, Renault Rusya’nın tüm payının Moskova belediye yönetimine devredildiği, Fransız şirketin, ülkenin en büyük otomobil şirketi Avtovaz’daki yüzde 68 payının ise NAMI adlı Rus enstitüsüne geçeceği kaydedildi.

Açıklamada, Renault’un Avtovaz’daki payını 6 yıl içerisinde geri alma hakkına sahip olduğuna işaret edildi.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, 27 Nisan’da yaptığı açıklamada, Renault’un Rusya’daki varlıklarının sembolik “1 ruble” karşılığında devredileceğini duyurmuş, şirketin Rusya’daki faaliyetlerini durdurması nedeniyle alternatif bulmak zorunda olduklarını söylemişti.

Renault, yaptırımlar nedeniyle Rusya’daki fabrikasında üretimi durdurma kararı almış, Avtovaz için seçeneklerini gözden geçirdiğini duyurmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümetin önerdiği, ülkeden ayrılma kararı alan yabancı şirketlere devlet tarafından yönetim atanmasına yönelik teklifi desteklemişti.

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