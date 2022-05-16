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Doğu Perinçek: Recep Tayyip Erdoğan bir aydındır

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Doğu Perinçek: Recep Tayyip Erdoğan bir aydındır

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Recep Tayyip Erdoğan bir aydındır. Çünkü bir partinin genel başkanı ve aynı zamanda bir devlet başkanıdır" dedi.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 12. Kocaeli Kitap Fuarı çerçevesinde düzenlenen "Aydın ve Kültür" isimli söyleşiye katıldı. Doğu Perinçek, aydın tanımı üzerine gelen bir soruya, "Recep Tayyip Erdoğan bir aydındır. Çünkü bir partinin genel başkanı ve aynı zamanda bir devlet başkanıdır. Politikacılar birer aydındır. Siyasetçilerin hepsi öncü konumdadır. Çünkü belli bir kitleyi temsil eden yöneticiler aydındır" şeklinde cevap verdi.

Aydınların işçi ve sermaye sahiplerinin aksine kendi konumlarını kendilerinin seçtiğini ifade eden Perinçek, "İşçi, sermaye sahibinin ücret karşılığında çalıştırdığı insandır. İnsan hayatın doğal akışında işçi de olabilir veya sermaye sahibi de olabilir. Bu nesnel bir şeydir. Ama aydın kendi yolunu kendisi seçendir. Aydın sınıfların ileri gelenleri yani yöneticileridir. Siyasetçiler aslında birer aydındır" dedi.

Perinçek, "İşçi sınıfından da aydınlar çıkabilir. Mesela işçi sınıfı içerisinden aydınlar çıkıp, işçi sınıfının haklarını savunabilir. Aydın ise ülkenin ideolojik ve siyasi hayatına yönelik kafa yoran kişidir. Bizim beğenmediğimiz, bizim görüşümüze ters olan aydınlar da vardır. Aydın bir fikrin bir cephenin yöneticisi, önderi ve önde gideni ise o aydındır" diye konuştu.

Kocaeli Kitap Fuarının istisnai bir fuar olduğunu ve Kocaeli’ye yakıştığını belirten Perinçek, "Kocaeli cumhuriyet kentidir, Kocaeli cumhuriyetin sanayi kentidir. Kocaeli nüfusuna göre önemli bir üretim kentidir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bu fuar ve buluşma için çok teşekkür ediyorum" dedi.

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