Çok fena yağmur geliyor Meteoroloji ve Orhan Şen haberi verdi İstanbul, Bursa, Bolu...
TÜRKİYE Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hava durumu açıklaması geldi. Buna göre hafta ortası sıcaklık düşüyor ve yaz havası kısa bir süreğine ara veriyor. Bugün de pek çok kentte sağanak yağış var. İşte bölge bölge son durum...
Yeni hafta ile birlikte sağanak yağış geri geliyor. Meteoroloji'nin 16 - 22 Mayıs 2022 tarihli hava durumu açıklamasında şöyle denildi:
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, Perşembe gününden itibaren batı bölgeler başta olmak üzere tüm yurtta hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.
Çok dikkatli olun!
Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Yağışların, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Sağanak yağış uyarısı verilen iller şöyle sıralandı:
Marmara'nın güneyi ve Trakya'nın kuzeybatısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Bolu ve Ordu çevreleri, Doğu Anadolu'nun doğusu