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Hayvanlarını aramaya gitti yakınları cesedini buldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hayvanlarını aramaya gitti yakınları cesedini buldu

Konya’nın Kulu ilçesinde arazide otlayan hayvanlarını aramaya giden kişi ölü olarak bulundu.

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İddiaya göre, ilçeye bağlı Burunağıl Mahallesinde arazide otlamakta olan hayvanlarını bulmak üzere saat 16.00 sıralarında evinden ayrılan Ahmet Ateş (54) eve gelmeyince haber alamayan yakınları aramaya çıktı.

Yakınları bir süre aradıktan sonra akşam saatlerine yakın engebeli arazide Ateş’i hareketsiz olarak buldu. Yakınları Ahmet Ateş'i kendilerine ait araç ile Kulu Devlet Hastanesine getirmek için yola çıkarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

Ahmet Ateş, yolda kendilerini karşılayan ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Ateş’in yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenirken, cansız bedeni Kulu Devlet Hastanesi morguna konuldu. Ateş’in hastaneye gelen yakınları ise ölüm haberi üzerine sinir krizleri geçirdi. Hastanede kalabalığın oluşması üzerine polis ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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