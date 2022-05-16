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Türk Lirası değer kaybetti, madeni Türk Liraları 'daha çok para ediyor' diye hurdacıya satıldı! Kilosu 70 lira

Türk Lirası değer kaybetti, madeni Türk Liraları 'daha çok para ediyor' diye hurdacıya satıldı! Kilosu 70 lira

Türk Lirası'nın değerindeki düşüş özellikle madeni paraların maden değerini TL değerinden daha pahalı hale getirdi. Bazı uyanıklar da bunu ticarete döktü. İstanbul Beyoğlu'nda polis, topladığı 70 kilogram bozuk parayı değerinden fazla kazanmak için kilosunu 70 liradan hurdacıya satan şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahsa “Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan işlem yapıldı.

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Türk Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 10.30 sıralarında Beyoğlu Çukur Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tedavülde olan bozuk paraların hurdacılara satıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Mobil Park timi, hızlı bir şekilde adrese geçerek beklemeye başladı. Bir süre bekleyen polis ekipleri, işyerine gelen şahıslara bozuk para satıldığından şüphelenerek harekete geçti.

Bozuk paralarım kilosunu 70 liradan satın almışlar
İşyeri sahibi Ramazan Y.’nin yanına giden polis ekipleri, işyerinde bulunan çuvaldaki bozuk paraları kimden aldığını sordu. Ramazan Y. polis ekiplerine paraları aldığı şahısları tanımadığını, telefondan kendilerine ulaştıklarını ve tedavülde olan bozuk paraların da kilosunu 70 lira aldığını söyledi.
Bunun üzerine Beyoğlu polisi işyeri sahibi Ramazan Y. ve sonrada tespit ettikleri paraları alan hurdacıya getiren Meshud A.’yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Emniyete götürülen şahsılara ifadelerinin alınmasının ardından “Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı.

Değeri düştü madeni paralar devlete zarar ettiriyor!

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, paraların metal ve kağıt maliyetlerini hesapladı. Yalım’ın hesabına göre; 1 kuruşun metal maliyeti 0,96 kuruşa, 5 kuruşun metal maliyeti 1,03 TL'ye, 10 kuruşun metal maliyeti 1,12 TL'ye, 25 kuruşun metal maliyeti 1,42 TL'ye, 50 kuruşun metal maliyeti 2,42 TL'ye ve 1 liranın metal maliyeti 2,92 TL'ye yükseldi.

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