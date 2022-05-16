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Yüzmek için girdiği suda timsahın saldırısına uğradı

Yüzmek için girdiği suda timsahın saldırısına uğradı

Avustralya'da, yüzmek için girdiği suda bir timsahın saldırısına uğrayan kişi, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Avustralya'nın Queensland eyaletinde, 40 yaşlarındaki bir adam, yüzmek için bir şelalenin yakınlarında suya girdi.

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre burada bir timsahın saldırısına uğrayan adam, kolundan ve bacağından yaralandı.

Olayın ardından çağrılan kurtarma helikopteri, yaralı adamı hastaneye taşıdı.

Kurtarma ekibinden Greig Allan, "Söz konusu kişi, bize timsahın 2-3 metre uzunluğunda olduğunu söyledi. Hayatta kaldığı için şanslı." diye konuştu.

Queensland Ambulans Servisi'nden bir yetkili, bölgede ciddi bir tatlı su timsahı popülasyonunun bulunduğuna dikkat çekti.

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