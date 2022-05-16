Bir el Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı oyundan kesiyor! Adaylık iddiası bomba

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde "Sanki bir el, İmamoğlu ve Yavaş’ı oyundan keserken Kılıçdaroğlu’nun önünü açıyor." diyerek adaylıkla ilgili tartışmalara dikkat çekti.

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Millet İttifakı'ndaki cumhurbaşkanlığı seçimleri tartışmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu isminden daha başarılı olabileceği gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığının engellendiği ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında, bir el tarafından bu isimlerin önünün kesildiğini Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önünün açıldığı görüşünü aktardı.

Selvi, CHP liderinin bu seçimlerde kendisinin aday olmasını planladığını, bu sebeple seçim takvimi açıklandıktan 1 hafta sonra Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının açıklanacağını iddiasını dile getirdi. İşte Selvi'nin yazısından dikkat çeken bölüm:

Muharrem İnce de cumhurbaşkanı adaylığının seçimlere 50 gün kala açıklanmasına tepki göstermişti. Cumhurbaşkanı adayının en az 6 ay önceden çalışmalara başlaması gerektiğini savunmuştu. Muharrem İnce haklı. 24 Haziran 2018 seçimlerinde Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül’ü ortak cumhurbaşkanı adayı yaptırmak için uğraşmış, o nedenle zaman kaybetmişti.

Bu seçimde kendisi cumhurbaşkanı adayı olmayı planladığı için seçim takvimi açıklandıktan 1 hafta sonra Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı söyleniyor.

Bir el İmamoğlu ve Yavaş'ın elini oyundan kesiyor

Tabii tek aday mı olacak, çoklu adayla mı girilecek orası belli değil. Çünkü çok dinamik bir süreç yaşanıyor. Karadeniz turundaki fotoğraf olayından önce en güçlü aday Ekrem İmamoğlu’ydu. Canan Kaftancıoğlu tweeti’ni atana kadar tartışmasız isim Mansur Yavaş’tı. Yavaş’ı destekleyen milliyetçi, ulusalcı kitle Canan Kaftancıoğlu’nun tweet’lerini tasvip etmiyor. Yavaş’ın, Kaftancıoğlu’na desteği olumlu karşılanmadı. Sanki bir el, İmamoğlu ve Yavaş’ı oyundan keserken Kılıçdaroğlu’nun önünü açıyor.

İmamoğlu'na sarı kart

HDP’li Ahmet Türk’ün Ekrem İmamoğlu’nu, Diyarbakır’da farklı, Rize’de farklı konuştuğunu belirterek “çift dilli” olarak ilan etmesi manidar. Oysa Selahattin Demirtaş, kendisine Mansur Yavaş’la ilgili soru yöneltildiğinde bile, Ekrem İmamoğlu yanıtını vermişti.

Yavaş'a kırmızı kart

Ahmet Türk, Mansur Yavaş hakkında ise “Kürtlerin ona oy vereceklerini sanmıyorum” diyerek, o defteri kapattı.

Erdoğan'dan saha talimatı

Tekrar AK Parti’nin seçim takvimine dönecek olursak Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemlerde 2023 seçimleriyle ilgili talimatlarını sıklaştırdı. Erdoğan, MKYK toplantısında da, “2023 seçimleri için bu yaz, son yaz. Sahada olun. Seçim sahada kazanılır. Sıkıntıların farkındayız. Çözmek için gayret gösteriyoruz. İnşallah bu sıkıntıları çözeceğiz. 2023 için heyecanımızdan, moralimizden, motivasyonumuzdan hiçbir şey kaybetmedik. Siz de sahada olun ve moralinizi yüksek tutun” diyor.