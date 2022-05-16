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Alkollü aday sürücünün polise sorduğu soru pes dedirtti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Alkollü aday sürücünün polise sorduğu soru pes dedirtti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde trafik uygulamasında 1.48 promil alkollü olduğu belirlenen araç sürücüsü, trafik polislerine, 1 şişe içki içince kaç promil çıktığını sordu.

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Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Antalya Caddesi'nde gerçekleştirilen trafik uygulamasında durdurularak kontrolü yapılan 07 D 5728 plakalı aracın sürücüsü Mehmet Y.’nin 1.48 promil alkollü olduğu belirlendi.

Aday sürücü belgesi iptal edildi
Aday sürücü olduğu belirlenen Mehmet Y., Trafik Polislerine ısrarla; 1 şişe içki içince kaç promil çıkar sorusunu sordu. Şelale Polis Karakoluna götürülen alkollü sürücüye bin 823 TL para cezası uygulanmasının yanı sıra aday sürücü belgesi de iptal edildi.

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