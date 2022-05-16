6 ay önce evlendiği 30 yaş büyük kocasını 14 yaşındaki oğluyla birlikte öldürdü

Olayın üzerine 14 yaşındaki oğlu O.H. de gelince tartışmaya o da karıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Yücel Cihangir sopayla boğularak öldürüldü. Anne ve oğlu önce ne yapacağını bilemezken bir süre cesedin başında bekledi.