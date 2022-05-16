Rize Artvin Havalimanı'na yolcu garantisi verildi mi? İddialara açıklama

Rize-Artvin Havalimanı'nın 3 milyon geçiş garantisi verildiğine ilişkin iddialar üzerine Abdulkadir Selvi, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamasını yazdı.

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Açılışı geçtiğimiz cumartesi gerçekleştirilen Rize-Artvin Havalimanı'nın 3 milyon geçiş garantisi verildiğine ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımlar kısa sürede gündem oldu. Bugünkü yazısında konuya ilişkin açıklama yapan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, " Hülasa milletin sevincini kursağında bırakmak için her şeyi yaparlar. Yalanınızda boğulun e mi..." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan bilgilere göre, Türkiye'nin denize dolguyla yapılan ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla 14 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirildi.

Yalanınızda boğulun...

Açılışın hemen ardından sosyal medyada, havalimanının 3 milyon geçiş garantisi verildiğine ilişkin paylaşımlar yapıldı. Hürriyet yazarı Selvi konuyu bugünkü yazısında şu sözleriyle açıklık getirdi:

Türkiye ne zaman büyük bir iş yapsa karanlık ruhlu insanlar hemen devreye giriyor. Rize-Artvin havaalanı için de 3 milyon yolcu garantisi verildiğini belirterek algı operasyonuna soyundular. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, yolcu garantisi verilmediğini açıkladı. Çanakkale Köprüsü yapılır, geçiş ücreti yüksek derler. Deniz doldurulup havaalanı yapılır, ‘3 milyon yolcu garantisi verildi’ yalanına sarılırlar. Hülasa milletin sevincini kursağında bırakmak için her şeyi yaparlar. Yalanınızda boğulun e mi...

Açılıştan dolayı yoğunluğun yaşandığı havalimanına ilk gün 15'i ticari olmak üzere 50 uçak iniş-kalkış yaptı, hizmet verilen yolcu sayısı ise 2 bin 52 olarak gerçekleşti.

Öte yandan, havalimanına ilk inişi, THY'ye ait TK2538 uçuş koduyla Airbus A330 tipi "Rize-Artvin" isimli uçak gerçekleştirdi.

İniş kodundaki 2538 rakamının açılımının 2 şehir, Rize'nin plaka kodu "53" ile Artvin'in plaka kodu "8" şeklinde olduğu belirtildi.