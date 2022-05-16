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Rusya Renault'un Rusya'daki tüm fabrikalarına el koydu arabanın adını Moskoviç yaptı

Rusya Renault'un Rusya'daki tüm fabrikalarına el koydu arabanın adını Moskoviç yaptı

RUSYA'dan Fransa'ya şok yaptırım. Rusya-NATO gerginliği tırmanırken, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Fransız şirketi Renault’nun Rusya’daki tüm varlıklarının Rus devletine devredildiğini duyurdu.

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Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Renault ile şirketin Rusya’daki tüm varlıklarının Rus hükümeti ve Moskova belediye yönetimine devredilmesi konusunda anlaşma imzalandığı belirtildi. Fransız Renault, tepkilerin ardından Rusya'daki faaliyetlerini askıya almıştı.

Anlaşmaya göre, Renault Rusya’nın tüm payının Moskova belediye yönetimine devredildiği, Fransız şirketin, ülkenin en büyük otomobil şirketi Avtovaz’daki yüzde 68 payının ise NAMI adlı Rus enstitüsüne geçeceği kaydedildi. Açıklamada, Renault’un Avtovaz’daki payını 6 yıl içerisinde geri alma hakkına sahip olduğuna işaret edildi.

MOSKOVİÇ ADIYLA ÇIKACAK

Rusya, Renault arabaların artık "Moskoviç" adıyla piyasaya sürüleceğini açıkladı. Renault sadece 1 ruble karşılığı devredildi. 

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, 27 Nisan’da yaptığı açıklamada, Renault’un Rusya’daki varlıklarının sembolik “1 ruble” karşılığında devredileceğini duyurmuş, şirketin Rusya’daki faaliyetlerini durdurması nedeniyle alternatif bulmak zorunda olduklarını söylemişti.

Renault, yaptırımlar nedeniyle Rusya’daki fabrikasında üretimi durdurma kararı almış, Avtovaz için seçeneklerini gözden geçirdiğini duyurmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümetin önerdiği, ülkeden ayrılma kararı alan yabancı şirketlere devlet tarafından yönetim atanmasına yönelik teklifi desteklemişti.

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