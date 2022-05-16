Koronavirüs aşılarına çip koyduğu iddiası! Bill Gates’ten açıklama geldi

Microsoft’un kurucu ortağı ve dünyanın en zengin insanlarından Bill Gates, corona virüs aşılarına çip yerleştirdiğine dair iddialar ile ilgili konuştu. Gates, Covid-19 aşılarına izleme mikroçipleri koymasıyla ilgili bir komplo teorisinin insanları aşı yaptırmamaya itmesinin 'trajik' olduğunu söyledi.

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Corona virüs pandemisi ortaya çıktığında geliştirilen aşılarla Gates’in insanlara mikroçip yerleştirmeyi planladığı iddia edilmişti.

Verdiği son röportajda Gates, "İnsanları takip etmekle ilgili, neden insanların yerlerini bilmekle ilgilendiğimi düşündüklerini bilmiyorum. Buna hala gülmem gerekiyor ama insanları aşı olmaktan alıkoyuyorsa, o zaman bu trajik" dedi.

NTV'de yer alan habere göre Gates, komplo teorilerinin "tıklamanın eğlenceli" olduğunu ve insanların, Covid-19’un hızlı gelişiminin ardındaki karmaşık bilimi anlamaktansa, aşıların yalnızca kar için yaratıldığı iddiası gibi "basit açıklamalara" inanmasının daha kolay olabileceğini söyledi.

Corona virüs karşı aşı geliştirilen ilk günlerde, Gates'in aşıları insanlara mikroçipleri yerleştirmek için kullanacağı da dahil olmak üzere, aşılarla ilgili asılsız iddialar, birçok kişi arasında şiddetli aşı tereddütlerine yol açmıştı.

Dünyada aşı tereddüdü azalırken Gates, ülkelerin "hala diğer birçok ülkeden daha düşük bir tam aşı oranına sahip olduğunu" ve hala şüpheci bireylere ulaşmanın yollarını bulması gerektiğini söyledi.