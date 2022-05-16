16 Mayıs altın güne düşüşle başladı! Gram altın 900'ün liranın üzerinde analistler ne diyor?

Geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerden yüksek gelmesi, ülke merkez bankasının daha agresif faiz artırımı yapmak zorunda kalacağı ve ekonomiyi resesyona sürükleyeceği endişelerinin artmasına, buna paralel dolar talebinin küresel ölçekte güçlü kalmasına neden oldu.