Dolar 15.5 lirayı aştı altın fiyatları çok düştü! Altın ve dolar uzmanları bile beklemiyordu

Dolarda yukarı yönlü hareketlilik devam ederken altındaki düşüş ise yatırımcıya şok yaşatıyor. Dolar/TL, 20 Aralık'tan beri ilk kez 15.5'in üzerine çıktı. Altının onsu 1.799 liradan işlem görüyor.

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Dolar, geçen haftadan beri girdiği yeni yükseliş eğrisini sürdürüyor. Geçen hafta ABD'de nisan ayı enflasyonunun yıllık yüzde 8.3 ile yüzde 8.1'lik beklentiyi aşmasıyla dolarda küresel olarak güçlenme yaşanmıştı.

Yükselen enflasyonun Fed'i daha sert sıkılaşma adımları atmaya zorlayacağına yönelik tahminlerin ağırlık kazanmasıyla ABD tahvil getirilerinde yükseliş yaşandı. Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi ise geçen hafta 20 yılın zirvesini gördü. Bu gelişmelerle dolar 15,45 lirayı aşmıştı.

15,57 liradan işlem görüyor

Dolar yeni haftaya ise 15,49 liradan başladı saat 12:00 itibari ile 15,50’nin üzerini gördü. Dolar şu an itibariyle 15,57 TL'den işlem görüyor.

Avro 16,25 TL’den işlem görürken İngiliz Sterlini ise 19 TL sınırına dayanmış durumda.

Cuma günü doların satış fiyatı 15,47 lira, avronun satış fiyatı ise 16,03 lira olmuştu.

Altın düşüyor

Geçen haftanın son işlem gününde 895-910 lira bandında dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 artışla 901,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne sınırlı da olsa düşüşle başlamasının 901 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.480 lira, Cumhuriyet altını da 6.025 liradan satılıyor.

Analistler, bu hafta G7 Maliye Bakanları Zirvesi'nin yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını bildirdi.

Uzmanlar ne diyor?

Uzman isim Tunç Şatıroğlu, piyasalara yönelik dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Şatıroğlu şunları söyledi:

Altın belirli dönemlerde kazandırıyor. Bekletiyor insanı. Altın yatırımcısı buna inanmak istemiyor hep kazandım diye düşünüyor. Altın zamanında güzel kazandırdı. Yatay hareket olduğu aşikar son iki senelik süreç içerisinde. Bundan sonra ne olacak? Aşırı satış bölgesinde olduğunu düşünüyorum. Gram altın dolar TL yükseldiği için sıkıntı yoktur alınabilir.

Gümüş tarafında çok sıkıntılı süreç olduğu kesin alayım yıllarca tutayım diye bir şey yok. Dolarda bundan sonra yükseliş başlar. Enflasyon artıyor hazineye yük binecek.