AK Partili milletvekilinden İsmail Saymaz'a bomba açıklama: Hilal Kaplan da ceza almalı

Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter paylaşımları nedeniyle ceza alması üzerine Hilal Kaplan'ın paylaşımları yeniden tartışılıyor. Halk TV yazarı İsmail Saymaz, AK Partili milletvekilinin Hilal Kaplan'ın sözleri için de "Kim kullanmışsa ceza almalı" dediğini aktardı.

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Canan Kaftancıoğlu'na verilen ceza AK Parti çevrelerinde de tartışılıyor. Bu cezanın ardından gazeteci Hilal Kaplan'ın da geçmişteki sosyal medya paylaşımları gündeme geldi. İsmail Saymaz yazısında ismini vermediği AK Partili üst düzey yetkiliyle yaptığı görüşmeyi aktardı ve o kişinin devlete seri katil diyen Kaplan ile ilgili "Kim kullanmışsa ceza almalı" dediğini belirtti. İşte Saymaz'ın görüşmesinde dikkat çekenler:

Canan Kaftancıoğlu kararı AK Parti'de de tartışılıyor. Cezayı yerinde bulan AK Partili üst düzey yöneticilerinden bir milletvekili ile görüştüm. Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın da aralarında olduğu AK Partili gazetecilerin geçmişte devleti seri katil olmakla suçlayan ifadeler kullandığını hatırlattığımda "Kim kullanmışsa ceza almalı" dedi.

Kaftancıoğlu kararını nasıl yorumluyorsunuz?

Ceza bu mu olmalı? Tartışılır. Ama dünyanın her yerinde, af ederseniz, "O.Ç."dersen, bu suçtur. Her yerde suçtur.

Devleti seri katil olmakla suçlayan ifadeler iktidar yanlısı gazeteciler tarafından da kullanıldı.

Kim kullanmışsa ceza uygulanmalı. Suç sana göre bana göre olmaz. AK Partili yazar, bilmem ne, onun da cezalandırılması lazım. Aynı ifade ise ceza alır.

Birebir aynı ifade.

Bunu diyen kim varsa aynı cezayı alması lazım.

Tweetler 2013-2014'te atılmış. Soruşturma il başkanı seçildikten, dava 31 Mart'tan sonra açıldı. Siyasi süreçlerle adım adım yürümesi manidar değil mi?

Çok iyi anlıyorum. Bir arkadaşınızın tweetleri yarın il başkanı olduğunda ortaya çıkar mı? Çıkar. Devlet her şeyi bilemez. Böyle düşünmek lazım.

Geçmişte AK Partililer arasında PKK, FETÖ ve IŞİD övgüsü yapanlardan söz edebiliriz. Geriye doğru tarihi yürütürsek, AK Partililerin de aralarında bulunduğu kalabalık benzer suçlamalarla mahkum edilmez mi?

Suçsa edilir, neden edilmesin.

Ama edilmiyor, sadece muhalifler ediliyor.

Canan Hanım hakkında beş suçlama var, ikisinden beraat etmiş. Örneğin Hasan Ocak için "komutan" diyor, bundan ceza almadı. FETÖ meselesine böyle bakmak lazım. Canan Hanım'ın aldığı cezalar hakaretle ilgili. Hasan Ocak'la ilgili davada ceza alsaydı, dediğiniz çok daha farklı olurdu. Küfredersen ceza alırsın.

AK Parti seçime bir yıl kala yol temizliği mi yapıyor?

Temizlesek Canan Hanım'ı mı temizleriz? Canan Hanım'ın bize ne zararı var?

İstanbul seçiminin kazanılmasında rolü var.

Hiç alakası yok. Aksine Canan Hanım'ın kimliği AK Parti'nin lehine. Toplumun kabul ettiği bir CHP'li olsa dediğinizi anlayabilirim.