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İstanbul'un 4 ilçesinde alkol operasyonu! 24 ton içkiyi turistik yerlere göndereceklerdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'un 4 ilçesinde alkol operasyonu! 24 ton içkiyi turistik yerlere göndereceklerdi

İstanbul’da sahte alkolle mücadele çerçevesinde 4 ayrı ilçede düzenlenen operasyonlarda, Antalya piyasasına sevk edilmek üzere depolanan 24 ton 875 litre etil alkol ele geçirildi. Ele geçen sahte alkolün piyasa değerinin 8 milyon 500 bin lira civarında olduğu ifade edildi.

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 İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte alkol üretiminin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, 4 ayrı farklı ilçede “merdivenaltı” diye tabir edilen imalathaneler ve depolar tespit edildi.

Bayrampaşa, Esenyurt ve Güngören’de 18 tonu aşkın etil alkol
İlk etapta Bayrampaşa, Esenyurt ve Güngören’de depo görünümlü adreslerde sahte alkol üretildiği ve imal edilen sahte alkolün piyasaya sürülmek üzere depolandığı belirlendi. Sahte alkollerin Antalya’ya sevk edilmek üzere 2 araca yüklendiği yönünde bilgi alan polis, 4 Nisan’da tespiti yapılan adreslere ve araçlara eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Baskınlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lirayı bulan 18 ton 475 litre etil alkol, 2 damıtma kazanı, 1 alkolmetre, 3 tane plastik boş tank, bin 35 adet plastik bidon, 4 ayrı dalgıç pompa motoru, fanlar ve sıvı tabancası ele geçirildi.

Büyükçekmece’de 6 ton
Kaçakçılık Polisi, ikinci operasyon için düğmeye bastı. Sahte alkol üretiminin önlenmesine yönelik Büyükçekmece’de yürütülen çalışmalarda, ilçedeki depo görünümlü bir adreste sahte alkol imalatı yapılarak depolandığı saptandı. Piyasaya sürülmek üzere olan sahte alkollerin ele geçirilmesi için 6 Mayıs’ta eş zamanlı baskın düzenlendi. Bu operasyonda ise piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 500 bin lirayı bulan 6 ton 400 litre etil alkol, 7 plastik tank, 705 tane plastik bidon, su aktarma motoru ve elektrik soğutma fanları ele geçirildi. Söz konusu baskına ilişkin firari 2 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.

Bayrampaşa, Esenyurt ve Güngören’deki operasyonlarda yakalanan 6 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Gözaltına alınan ve “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3’ü adli kontrol hükümlerince, diğer 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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