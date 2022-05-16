Türkiye'nin risk primi en yüksek seviyede

Türkiye'nin risk primi son küresel finansal krizden bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

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Türk lirası, dolar karşısındaki kayıplarını sekizinci gününe taşırken yılın en düşük seviyesini gördü.

5 yıllık kredi temerrüt takası ise (CDS) gün içinde 714 baz puanı gördü. Bu seviye Ekim 2008'den bu yana risk priminde görülen en yüksek seviye olarak kaydedildi. Ekim 2008'de Türkiye'nin risk primi 832 baz puanı görmüştü.

Türkiye'nin risk primi yükselişe geçerken, Dolar/TL kurunda da yükseliş izlendi. Dolar/TL kuru yüzde 1'e yakın yükselişle 15,63 seviyesinin üzerini test etti.