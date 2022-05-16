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Burak Elmas'tan Galatasaray başkanlığı adaylığıyla ilgili flaş açıklama

Burak Elmas'tan Galatasaray başkanlığı adaylığıyla ilgili flaş açıklama

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, kulübün 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının karşısına çıkan başkan, 4-14 Haziran'da sarı kırmızılı takımda gerçekleşecek olan seçimde aday olmayacağını açıkladı.

Adaylık  ve seçimlere ilişkin Elmas, şunları söyledi: "Bugün ümit ediyorum Galatasaray Spor kulübü başkanı olarak bu dönem karşınıza son çıkışım. 30 Nisan’da yapılacak seçimde aday değildim. 11 Haziran’da yapılacak seçimde de aday değilim.

Biz geldiğimizde takım maliyeti 50 milyon euro idi. Bu rakamı bu sene 27 milyon euro'ya indirdik. Galatasaray’ın geleceğine yatırım yaptık. Bunlar 6 aylık sürede yapılanlardır."

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