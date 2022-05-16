BIST 2.409
DOLAR 15,65
EURO 16,34
ALTIN 907,79
HABER /  POLİTİKA

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan sığınmacı açıklaması

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan sığınmacı açıklaması

TÜRKİYE'nin karşı karşıya olduğu en ağır sorunun sığınmacı meselesi olduğunu söyleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Eğer ülkemize gerçekleştirilen göç kalıcı olur ve yeni göçler engellenmezse demografik yapımız değişecek." dedi.

Abone ol

Özdağ, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en ağır sorunun sığınmacı meselesi olduğunu savundu.

Özdağ, "Eğer ülkemize gerçekleştirilen göç kalıcı olur ve yeni göçler engellenmezse demografik yapımız değişecek." diye konuştu.

Zafer Partisi kurulduktan sonra Türk milletinin iradesinin siyasette temsil edilmeye başladığını söyleyen Özdağ, parti olarak sığınmacılar konusunu gündeme getirdikten sonra bazı partilerin de söylemlerini değiştirdiğini belirtti.

İçişleri Bakanlığının Suriyelilerle ilgili yanlış bilgiler verdiğini iddia eden Ümit Özdağ, Türk halkının, Zafer Partisi tarafından gerçek bilgilerle donatıldığını öne sürdü.

ÖNCEKİ HABERLER
Kan donduran olay! Düğün yapma tartışması korkunç şekilde bitti
Kan donduran olay! Düğün yapma tartışması korkunç şekilde bitti
İsveç ve Finlandiya Türkiye'nin 33 teröristin iadesine yanıt vermedi
İsveç ve Finlandiya Türkiye'nin 33 teröristin iadesine yanıt vermedi
Yargıtay, Emine Bulut'un katilinin cezasını onadı
Yargıtay, Emine Bulut'un katilinin cezasını onadı
ÇAYKUR çaya yüzde 43 zam yaptı Erdoğan'ın açıklamasının ardından hamle geldi
ÇAYKUR çaya yüzde 43 zam yaptı Erdoğan'ın açıklamasının ardından hamle geldi
Ekrem İmamoğlu öğrenciye indirimi veto etti yeniden İBB Meclis'te görüşülecek
Ekrem İmamoğlu öğrenciye indirimi veto etti yeniden İBB Meclis'te görüşülecek
Turist otobüsü reklam panosuna çarptı! 14 kişi hayatını kaybetti
Turist otobüsü reklam panosuna çarptı! 14 kişi hayatını kaybetti
CHP mitingi İstanbul'a taşıyınca Canan Kaftancıoğlu afişleri hazırlattı
CHP mitingi İstanbul'a taşıyınca Canan Kaftancıoğlu afişleri hazırlattı
Dolar 15.5 lirayı aştı altın fiyatları çok düştü! Altın ve dolar uzmanları bile beklemiyordu
Dolar 15.5 lirayı aştı altın fiyatları çok düştü! Altın ve dolar uzmanları bile beklemiyordu
AK Partili milletvekilinden İsmail Saymaz'a bomba açıklama: Hilal Kaplan da ceza almalı
AK Partili milletvekilinden İsmail Saymaz'a bomba açıklama: Hilal Kaplan da ceza almalı
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldürenlere istenen ceza belli oldu!
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldürenlere istenen ceza belli oldu!